Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск

Про це пише Reuters, посилаючись на слова Маска у подкасті "Досвід Джо Рогана".

У ньому мільярдер підкреслив, що процес створення електропікапа Cybertruck не був легким і його виробництво виявилося складнішим, ніж очікувалося.

"Ми прагнемо виробляти близько 200 000 на рік на точковому виробництві... можливо, трохи більше, але я просто не можу не підкреслити, що виробництво набагато складніше, ніж початковий дизайн", - сказав Маск.

Раніше у компанії заявляли, що спроможні виробляти понад 125 000 Cybertruck щорічно. За словами Маска, у 2025 році виробництво має потенціал збільшитись до 250 000 тисяч електропікапів на рік.

Що відомо про електропікап Cybertruck

22 листопада 2019 року Ілон Маск представив новий електричний пікап Cybertruck на презентації в Лос-Анджелесі. Пікап з футуристичним дизайном став шостим автомобілем компанії з моменту її заснування у 2003 році.

Cybertruck позиціонується як автомобіль, що забезпечує максимальний захист пасажирів. Цьому служать броньовані за особливою технологією скла і корпус з надміцної нержавіючої сталі, такий же, як в ракетах SpaceX. За запевненнями творців, пікап здатний витримати обстріл з пістолета калібру 9 мм. Проте, під час презентації вікна авто тріснули після потрапляння металевої кулі. Маск пообіцяв виправити цей недолік.

Пізніше він пояснив, чому скло броньованого пікапа Tesla Cybertruck не витримало випробування металевою кулею на презентації. За словами Маска, це сталося через те, що перед тим, як приступити до випробування сталевою кулькою, по двері вдарили кувалдою.

1 листопада 2022 року у компанії заявили, що працюють над підготовкою заводу в Остіні (штат Техас) до початку виробництва нової моделі, тому "раннє виробництво" Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року. Проте більш ніж через рік Маск знову відклав запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck - цього разу аж на 2024 рік.