Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск

Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск

1 листопада, 2023 середа
09:58
Технології Cybertruck

Американський мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія прагне виробляти до 200 тисяч електричних пікапів Cybertruck на рік

Про це пише Reuters, посилаючись на слова Маска у подкасті "Досвід Джо Рогана". 

У ньому мільярдер підкреслив, що процес створення електропікапа Cybertruck не був легким і його виробництво виявилося складнішим, ніж очікувалося.

"Ми прагнемо виробляти близько 200 000 на рік на точковому виробництві... можливо, трохи більше, але я просто не можу не підкреслити, що виробництво набагато складніше, ніж початковий дизайн", - сказав Маск. 

Раніше у компанії заявляли, що спроможні виробляти понад 125 000 Cybertruck щорічно. За словами Маска, у 2025 році виробництво має потенціал збільшитись до 250 000 тисяч електропікапів на рік. 

Що відомо про електропікап Cybertruck

22 листопада 2019 року Ілон Маск представив новий електричний пікап Cybertruck на презентації в Лос-Анджелесі. Пікап з футуристичним дизайном став шостим автомобілем компанії з моменту її заснування у 2003 році. 

Cybertruck позиціонується як автомобіль, що забезпечує максимальний захист пасажирів. Цьому служать броньовані за особливою технологією скла і корпус з надміцної нержавіючої сталі, такий же, як в ракетах SpaceX. За запевненнями творців, пікап здатний витримати обстріл з пістолета калібру 9 мм. Проте, під час презентації вікна авто тріснули після потрапляння металевої кулі. Маск пообіцяв виправити цей недолік.

Пізніше він пояснив, чому скло броньованого пікапа Tesla Cybertruck не витримало випробування металевою кулею на презентації. За словами Маска, це сталося через те, що перед тим, як приступити до випробування сталевою кулькою, по двері вдарили кувалдою. 

1 листопада 2022 року у компанії заявили, що працюють над підготовкою заводу в Остіні (штат Техас) до початку виробництва нової моделі, тому "раннє виробництво" Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року. Проте більш ніж через рік Маск знову відклав запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck - цього разу аж на 2024 рік.

Світ
транспорт
електромобіль
Ілон Маск
США
Економіка
Читайте також:
Українські військові ЗСУ
31 жовтня, 2023 вiвторок
На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті
мобілізація рф солдати орки
31 жовтня, 2023 вiвторок
В ISW розповіли про ситуацію під Авдіївкою, Бахмутом та на Запоріжжі
обстріл, ППО
31 жовтня, 2023 вiвторок
Нічна атака Росії: ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.25
    Купівля 37.25
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
10:32
обстріл Херсона, 01.11.23
Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
10:32
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
10:30
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
10:27
В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
10:23
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
10:20
Оновлено
Олександр Дубінський
ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп спростував інформацію
10:14
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
10:06
OPINION
Юрій Гудименко
Не забудьмо історію з Тишлеком
09:59
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
09:49
КНДР
КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу
09:36
Маріуполь
Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
09:28
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico
09:23
YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами
09:18
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в завод на Полтавщині, на Кіровоградщині є пошкодження
09:14
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк
09:02
Херсонщина
Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
08:54
Оновлено
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ. Він буде спрямований проти російської торгівлі, - ЗМІ
08:52
OPINION
Микола Княжицький
Стратегія Держкіно - втілення корупції
08:36
марка "Героїчні професії. Залізні люди"
"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці
08:19
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
08:12
Валдіс Домбровскіс
ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
08:04
OPINION
Ігор Луценко
Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі
07:59
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито атаку БПЛА у Курській та Брянській областях
07:49
Інфографіка
розбита російська техніка
Засіб ППО, 12 танків, 23 артсистеми та 680 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:22
Сили ППО збили 18 з 20 "шахедів"
07:03
Кіпр та партнери працюють над створенням гуманітарного коридору до Гази, - AP
06:52
Прапор США
Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США
06:32
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:22
Парад ганьби. Путін
Російські чиновники стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ, - ISW
06:14
Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві
05:49
F-16
Пентагон назвав орієнтовні терміни навчання пілотів ЗСУ на F-16
05:40
Ізраель Палестина
Колумбія та Чилі відкликають послів в Ізраїлі для консультацій через удари по Газі
04:04
Американські вояки
США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових
03:36
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні
02:34
Палестина
ХАМАС має намір звільнити декілька іноземних заручників
02:19
Кордон між Польщею та Україною
Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв
01:43
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску
01:28
Єнс Столтенберг
Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV