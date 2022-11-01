Tesla планує запустити масове виробництво Cybertruck у 2023 році

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Минулого місяця у компанії заявили, що працюють над підготовкою заводу в Остіні (штат Техас) до початку виробництва нової моделі, тому "раннє виробництво" Cybertruck має розпочатися вже в середині 2023 року.

Поступове зростання у другій половині наступного року до повного випуску гострокутної електричної вантажівки означатиме, що Tesla не буде реєструвати дохід до початку 2024 року.

Запуск Cybertruck зробить Tesla конкурентом електричних пікапів від Ford Motor Co (F.N) та Rivian Automotive (RIVN.O), які випустили моделі в обмеженій кількості.

Нагадаємо, восени 2019 року Маск представив свій пікап із футуристичним дизайном, проте під час презентації броньоване скло розбилося.

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