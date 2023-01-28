Маск знову відклав запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck
Прототип Tesla Cybertruck було презентовано кілька років тому, а виробництво серійної версії неодноразово відкладалося – цього разу аж на 2024 рік
Про це пише Avtosota.
Під час щоквартального звіту про прибутки та збитки Tesla за IV квартал Ілон Маск заявив, що Tesla сподівається розпочати випуск Cybertruck цього літа, але зазначив, що перш ніж наростити обсяги, інтенсивність виробництва буде невисокою.
Маск додав, що масове виробництво розпочнеться у 2024 році, але не назвав точних термінів. Незалежно від того, коли це станеться, Tesla, мабуть, має понад 1,5 мільйона попередніх замовлень на Cybertruck.
"Tesla і раніше давала хибні обіцянки з приводу Cybertruck, але якщо компанії колись потрібно було збільшити терміни випуску очікуваного продукту, то це зараз. Cybertruck здається майже “старою новинкою”, оскільки компанія так довго говорить про нього", – заявила виконавчий директор Edmunds Джессіка Колдуелл.
Цікаво, що Tesla ще не оприлюднила зображення серійного Cybertruck, а також не оголосила остаточні специфікації та ціни. Проте наприкінці жовтня всередині заводу Tesla з’явилася фотографія, на якій була показана задня частина Cybertruck.
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