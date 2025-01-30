Трамп підписав мирову угоду з Meta, компанія повинна виплатити $25 млн, - ЗМІ

Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що підписання угоди припинило судовий позов Трампа проти Meta. Втім, відповідно до попереднього проєкту угоди, компанія повинна виплатити президенту близько 25 мільйонів доларів.

Вказано, що 22 мільйони доларів спрямують до фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Решта суми піде на гонорари адвокатам.

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Meta і Білий дім відмовилися від коментарів.