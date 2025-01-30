Трамп підписав мирову угоду з Meta, компанія повинна виплатити $25 млн, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta у справі щодо призупинення дії його облікового запису після подій у Капітолії 6 січня 2021 року
Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.
Вказано, що підписання угоди припинило судовий позов Трампа проти Meta. Втім, відповідно до попереднього проєкту угоди, компанія повинна виплатити президенту близько 25 мільйонів доларів.
Вказано, що 22 мільйони доларів спрямують до фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Решта суми піде на гонорари адвокатам.
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Meta і Білий дім відмовилися від коментарів.
- Раніше Meta пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд Дональда Трампа. Цей внесок став частиною зростаючої підтримки від великих компаній, які намагаються покращити стосунки з президентом.
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