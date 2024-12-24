Ford, OpenAI, Meta та Amazon пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Трампа

Про це інформує The Hill.

У понеділок, 23 грудня, Ford анонсувала пожертву у розмірі 1 млн доларів, а також спеціальний автопарк для використання під час інавгурації. Цей внесок став частиною зростаючої підтримки від великих компаній, які намагаються покращити стосунки з Трампом на фоні його підготовки до вступу на посаду.

Минулого тижня компанії Meta і Amazon підтвердили свої пожертви в розмірі 1 млн доларів, у той час, як Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, також заявив про свій внесок в цю суму зі своїх особистих заощаджень. Цей крок відзначає зміну позиції Альтмана, котрий раніше підтримував кандидатів від Демократичної партії з 2013 року.

Amazon вже робила внески до інавгураційних фондів раніше, але цьогорічний внесок суттєво перевищує 276 тис. доларів, які компанія вклала у фонд президента Джо Байдена у 2021 році. Своєю чергою, у 2017 році Amazon пожертвувала близько 57 тис. доларів на перший інавгураційний фонд Трампа, згідно з даними про фінансування кампаній.