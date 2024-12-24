Ford, OpenAI, Meta та Amazon пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Трампа
Великі корпорації, включаючи Ford, OpenAI, Meta та Amazon, оголосили про намір внести по $1 мільйону в інавгураційний фонд новообраного президента США Дональда Трампа
Про це інформує The Hill.
У понеділок, 23 грудня, Ford анонсувала пожертву у розмірі 1 млн доларів, а також спеціальний автопарк для використання під час інавгурації. Цей внесок став частиною зростаючої підтримки від великих компаній, які намагаються покращити стосунки з Трампом на фоні його підготовки до вступу на посаду.
Минулого тижня компанії Meta і Amazon підтвердили свої пожертви в розмірі 1 млн доларів, у той час, як Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, також заявив про свій внесок в цю суму зі своїх особистих заощаджень. Цей крок відзначає зміну позиції Альтмана, котрий раніше підтримував кандидатів від Демократичної партії з 2013 року.
Amazon вже робила внески до інавгураційних фондів раніше, але цьогорічний внесок суттєво перевищує 276 тис. доларів, які компанія вклала у фонд президента Джо Байдена у 2021 році. Своєю чергою, у 2017 році Amazon пожертвувала близько 57 тис. доларів на перший інавгураційний фонд Трампа, згідно з даними про фінансування кампаній.
- Напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що планує продовжувати надавати військову допомогу Україні після своєї інавгурації.
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