"Ворогу вкрай важливо взяти під контроль залізничне сполучення сходом Харківщини": військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Слов'янська, Краматорська, Дружківська, Костянтинівська міська агломерація - ці населені пункти розташовані поруч один з одним, тому розділяти їх між собою, мабуть, що не варто. Але коли ми говоримо про певне приготування ворожих сил та засобів на Лиманському напрямку, я думаю, що варто, це буде раціонально, додати ще одну ділянку фронту, ще один напрямок. Йдеться про Куп'янський напрямок: Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Бої, які нині вирують на правому березі річки Оскол у районі Дворічної, вони мають на меті для ворога створення не лише плацдарму на правобережжі, а його розширення для того, щоб з цього боку ще атакувати наш Куп’янськ", - розповів він.

Владислав Селезньов вважає, що ворогу вкрай важливо взяти під контроль залізничне сполучення сходом Харківщини.

"Ключова місія, яка покладається на залізничне сполучення - це безперешкодне, повноцінне та своєчасне постачання всього того, що потрібно для російського угруповання військ. Якщо ми подивимося з вами на мапу Deep State, то видно, що саме через територію Харківщини ворог планує постачати все необхідне для свого угруповання, яке в перспективі буде діяти в районі Лиману. Отже, той самий плацдарм для атаки на Слов'янськ і Краматорськ з північного сходу не має забезпечуватись за рахунок цієї ділянки фронту, про який я веду мову, про Куп’янський напрямок", - зазначив експерт.

Він наголосив, що росіяни активно готуються, завчасно планують, проводять відповідні заходи щодо стабілізації ситуації для себе на цій ділянці фронту. За його словами, окупанти намагаються убезпечити відповідні логістичні маршрути, які прилягають до цієї території.

"І тут не варто тішити себе ілюзіями, ворог діє максимально раціонально, діє в рамках заздалегідь створеного та забезпеченого плану. І я думаю, що він і далі буде сунути і тиснути саме в такий спосіб, щоб сформувати максимально зручні та комфортні умови для дій свого угруповання, яке буде рушити в бік Слов’янська, Краматорська з Лиманського напрямку. Але ж пам'ятаємо, не лише Лиманський напрямок, а іще Часів Яр, а ще Покровський напрямок. Скоріше за все, масштабна атака буде відбуватися на Слов'янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівську міську агломерацію щонайменше з трьох боків", - додав Владислав Селезньов.