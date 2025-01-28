Синєгубов заперечив окупацію Дворічної на Харківщині: у селищі тривають бойові дії

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

"Це не перша заява така, вона вже точилася в російських ЗМІ. Це — виключно пропаганда, нічого із дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено — жодних підстав немає для цього", - сказав він.

Довідково. Селище Дворічна - центр Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області. Розташоване на правому березі річки Оскіл.