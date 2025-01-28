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Синєгубов заперечив окупацію Дворічної на Харківщині: у селищі тривають бойові дії

Ольга Бабишена
28 січня, 2025 вiвторок
12:34
Війна з Росією

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 28 січня, заперечив заяви росЗМІ щодо нібито окупації селища Дворічна на Харківщині

Зміст

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

"Це не перша заява така, вона вже точилася в російських ЗМІ. Це — виключно пропаганда, нічого із дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено — жодних підстав немає для цього", - сказав він. 

Довідково. Селище Дворічна - центр Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області. Розташоване на правому березі річки Оскіл. 

  • 27 січня у британській розвідці заявили, що російська окупаційна армія поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині, ворог намагається тиснути на Куп'янськ. 
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Олег Синєгубов
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