РФ поступово розширює плацдарм на березі річки Оскіл, ворог намагається тиснути на Куп'янськ, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Плацдарм був створений наприкінці листопада 2024 року, і з того часу російські війська здійснили тактичне просування в цьому районі", - йдеться у дописі.

За даними розвідників, основна увага Росії в цьому районі зосереджена на місті Дворічна. Ворог також зосереджений на місті Західне, що розташоване за 4 км на захід від Осколу.

Припускається, що ворог намагається чинити тиск на Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

"Російські війська вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання в місто", - додали у розвідці.