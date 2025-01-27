РФ поступово розширює плацдарм на березі річки Оскіл, ворог намагається тиснути на Куп'янськ, - розвідка Британії
Російська окупаційна армія поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл на Харківщині, ворог намагається тиснути на Куп'янськ
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Плацдарм був створений наприкінці листопада 2024 року, і з того часу російські війська здійснили тактичне просування в цьому районі", - йдеться у дописі.
За даними розвідників, основна увага Росії в цьому районі зосереджена на місті Дворічна. Ворог також зосереджений на місті Західне, що розташоване за 4 км на захід від Осколу.
Припускається, що ворог намагається чинити тиск на Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.
"Російські війська вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання в місто", - додали у розвідці.
- Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл і звідти йти не збираються.
- Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний зазначив, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.
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