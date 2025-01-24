Противник намагається вклинитися в оборону: комбат безпілотних систем Antares про Куп'янський напрямок
Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний зазначив, що на Куп'янщині ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуацію на Куп'янському напрямку можна схарактеризувати як важку, оскільки противник намагається вклинитися в наші бойові порядки, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу. Причому така ситуація не лише в смузі бригади "Рубіж", а й у сусідів. Тобто це північніше та південніше від нас", - зауважив Піддубний.
За словами командира батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж", у деяких випадках противник зупиняється та переходить в оборону.
"Але через складний рельєф і застосування FPV з нашого боку, подекуди ці проблеми з'являються й на наших флангах, оскільки там, де противник не може прорватися лобом, він починає робити охоплення і, не дай Боже, обхід.
Знаємо такі випадки, коли нашим хлопцям доводилося оборонятися на всі 360 градусів. Але наразі такої ситуації немає. Вона зараз дуже добре контролюється, бо великий натиск триває з нашого боку силами та засобами саме безпілотних систем", - наголосив Піддубний.
Командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ "Рубіж" також додав, що наразі на Куп'янському напрямку з самого ранку підіймається туман. І саме дрони допомагають вести більш активне спостереження за ворогом та ефективно знищувати його.
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