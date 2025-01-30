Естонія розглядає можливість запровадження податку за користування Балтійським морем, - Reuters
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що стягнення податку з суден, які проходять через Балтійське море, може допомогти покрити витрати на захист підводних кабелів
Про це інформує Reuters.
За словами Певкура, наразі на додаток до патрулювання, країни розглядають й інші засоби щодо захисту підводних кабелів у Балтійському морі. Серед них, зокрема, встановлення датчиків для виявлення якорів, які тягнуться по морському дну, або спорудження оболонок чи стін навколо кабелів. Певкур вказав, що будь-які з цих засобів, у випадку запровадження, вимагатимуть додаткового фінансування.
Він зазначив, що одним з варіантів, є стягнення податку з суден, які проходять через Балтійське море.
"Скажімо, коли ви їдете в аеропорт, у вас є посадковий збір, у вас є аеропортовий збір, і це сплачується у квитку. Тож в один момент, можливо, ми побачимо, що коли ви проходите через данські протоки, компанії будуть змушені платити цей збір, тому що це, по суті, страховий внесок на випадок пошкодження кабелів", - вказав міністр в інтерв'ю.
Він додав, що наразі існують різні варіанти й країни шукатимуть спільне рішення.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок місії Baltic Sentry, яка передбачає гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував "радикальне збільшення" присутності Альянсу в Балтійському морі.
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