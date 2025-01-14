Генсек НАТО Рютте оголосив про початок місії Альянсу у Балтійському морі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок місії Baltic Sentry, яка передбачає гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі
Про це Рютте заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
Вказано, що місією Baltic Sentry керуватиме головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. У ній братимуть участь фрегати, патрульні літаки, невеликий флот морських дронів й інші передові технології. Крім того, триватиме робота з союзниками НАТО, щоб інтегрувати їхні засоби стеження за ситуацією.
За словами Рютте, вона є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі "за ключовими зонами для нашого альянсу". Генсек також наголосив на необхідності рішучих дій правоохоронних органів проти можливих загроз безпеці на Балтійському морі.
Разом з тим, НАТО у співпраці з компаніями-операторами планує посилити захист і надійність об'єктів підводної інфраструктури.
- Після серії інцидентів у Балтійському морі Швеція вирішила відправити три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО.
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