Британська принцеса Беатріс народила другу дитину

Про це повідомляється на сторінці британської королівської родини у соцмережі X.

Дівчинка з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57 з вагою 4 фунти 5 унцій (1,95 кг).

"Її Королівська Високість та її донька здорові і почуваються добре, і родина із задоволенням проводить час разом зі старшими братом і сестрою Афіни, Волфі та Сієною", - йдеться у дописі.

???????? Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm.



The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces.



The King and… pic.twitter.com/uPYk4bXBRG — The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2025

Беатріс – старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні 2020 року.