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Британська принцеса Беатріс народила другу дитину

Катерина Ганжа
30 січня, 2025 четвер
07:52
Світ Новонароджена дитина

У британської принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася друга донька. Дівчинку назвали Афіна Елізабет Роуз

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Про це повідомляється на сторінці британської королівської родини у соцмережі X. 

Дівчинка з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57 з вагою 4 фунти 5 унцій (1,95 кг).

"Її Королівська Високість та її донька здорові і почуваються добре, і родина із задоволенням проводить час разом зі старшими братом і сестрою Афіни, Волфі та Сієною", - йдеться у дописі.

 

Беатріс – старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні 2020 року.

  • Старша донька принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з'явилася на світ 18 вересня 2021 року. Крім того, Моцці має сина Крістофера Вулфа від попереднього шлюбу.
Теги:
Новини
Здоров'я
Велика Британiя
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