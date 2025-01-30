Британська принцеса Беатріс народила другу дитину
У британської принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася друга донька. Дівчинку назвали Афіна Елізабет Роуз
Про це повідомляється на сторінці британської королівської родини у соцмережі X.
Дівчинка з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57 з вагою 4 фунти 5 унцій (1,95 кг).
"Її Королівська Високість та її донька здорові і почуваються добре, і родина із задоволенням проводить час разом зі старшими братом і сестрою Афіни, Волфі та Сієною", - йдеться у дописі.
Беатріс – старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні 2020 року.
- Старша донька принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з'явилася на світ 18 вересня 2021 року. Крім того, Моцці має сина Крістофера Вулфа від попереднього шлюбу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе