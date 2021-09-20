У британської королеви Єлизавети ІІ народилась правнучка
У принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці народилася донька
Про це повідомляє ВВС Україна.
Правнучка народилася 18 вересня з вагою 2,8 кг.
Букінгемський палац заявив, що у принцеси та її доньки "усе добре", а бабуся і дідусь були "в захваті".
Дівчинка стане 12 правнуком королеви і 11-ю в черзі на престол.
У неї не буде королівського титулу, його отримують лише онуки монарха по чоловічій лінії.
Беатріс - старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні 2020 року.
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