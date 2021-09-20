У британської королеви Єлизавети ІІ народилась правнучка

Про це повідомляє ВВС Україна.

Правнучка народилася 18 вересня з вагою 2,8 кг.

Букінгемський палац заявив, що у принцеси та її доньки "усе добре", а бабуся і дідусь були "в захваті".

Дівчинка стане 12 правнуком королеви і 11-ю в черзі на престол.

У неї не буде королівського титулу, його отримують лише онуки монарха по чоловічій лінії.

Беатріс - старша дочка герцога і герцогині Йоркських. Вона вийшла заміж за італійського магната Мапеллі Моцці у липні 2020 року.