"Доля Грузії і Білорусі залежить повністю від того, як і чим завершиться російсько-українська війна": дипломат Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Доля таких держав, як Грузія і Білорусь, залежить повністю від того, як і чим завершиться російсько-українська війна. Насправді, можна так відкрито сказати, що доля Тбілісі і Мінська залежить від Києва. А в нинішній ситуації зрозуміло, що Лукашенко городить і говорить те, що він говорив кожного разу. Це, мені здається, він четвертий раз вже після завершення цього фарсу (так званих виборів, - ред.) розповідає про те, що він вже на наступний раз не буде (висувати свою кандидатуру на вибори, - ред.), бо вже роки і так далі. Але очевидно, що топтав землю, сидів на тому кріслі і буде сидіти. Бо насправді він не є президентом, він є диктатором", - сказав він.

Роман Безсмертний зауважив, що Лукашенко не просто диктатор, а диктатор, який виконує тільки ту волю, яку вказують з Кремля. На його думку, Україна, Литва і Польща мали б виробити тактику роботи із Білоруссю.

"До цього всього це ж іще просто ходяче ІПСО, то сказали, що треба говорити в Кремлі, те й озвучує. То про ядерну зброю розказує, то про “Орешники” розказує і так далі. Вже про них усі забули, йому сказали, щоб нагадав, він починає розповідати на весь світ. Але не в тому справа, це таке діло. Я переконаний в тому, що Україна, Литва і Польща мали б виробити тактику і стратегію, скажемо так, роботи із Білоруссю і поведінки з Лукашенком. Тому що це в центрі Європи, 30-й рік, диктатура, диктатор, який за вказівками Кремля знущається над 9 мільйонами білорусів. Ну, воно не годиться, це не личить Європі", - вважає він.

Колишній надзвичайний і повноважний посол України в РБ також наголосив на тому, що документами підтверджується загроза, яку Білорусь може нести Європі і НАТО.

"Тим більше, що в усіх європейських документах, в документах НАТО визначається Білорусь як платформа загрози безпеці Північноатлантичного блоку, Європі. Тому в цьому відношенні необхідно працювати. І мова йде починаючи від санкцій, закінчуючи відповідними діями тактичного, оперативного характеру і так дальше. З моєї точки зору, власне, цього на сьогоднішній день явно не вистачає в протидії і режиму Лукашенка, і в протидії самому Лукашенку", - додав Роман Безсмертний.