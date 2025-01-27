"Політичне шоу однієї людини": МЗС України відреагувало на псевдовибори у Білорусі
Міністерство закордонних справ України прокоментувало так звані вибори президента у Білорусі й назвало їх "політичним шоу однієї людини"
Про це йдеться у заяві МЗС.
"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії у Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", - кажуть у міністерстві.
Зазначається, що вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, не можуть бути легітимними: "Це фарс".
Міністерство також наголосило, що повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів "виборів" та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни, незалежність країни, збереження своєї національної гідності та самобутності.
"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому", - додали у МЗС.
- 26 січня 2025 року в Білорусі відбулись президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
- Лідери країн Європи та світу вже висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів.
- Ввечері після імітації виборів державний "екзитпол" Білорусі оголосив результати опитування, згідно із яким диктатор отримав рекордні 87,6% голосів.
- 27 січня голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за диктатора Олександра Лукашенка під час імітації виборів проголосували 86,82%, або ж 5 136 293 виборці.
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