"Політичне шоу однієї людини": МЗС України відреагувало на псевдовибори у Білорусі

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії у Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", - кажуть у міністерстві.

Зазначається, що вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, не можуть бути легітимними: "Це фарс".

Міністерство також наголосило, що повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів "виборів" та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни, незалежність країни, збереження своєї національної гідності та самобутності.

"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому", - додали у МЗС.