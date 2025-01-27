Лукашенко переміг на псевдовиборах: ЦВК оголосила, що за нього проголосувало понад 85% виборців

Про це пише БЕЛТА.

За словами Карпенка, за кандидата на посаду президента Білорусі Олега Гайдукевича проголосувало 2,02% виборців; за Анну Канопацьку – 1,86%; за Олександра Лукашенка – 86,82%. Сергій Сиранков набрав 3,21% голосів, Олександр Хижняк – 1,74%, проти всіх – 3,6%.

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Очільник ЦВК заявив, що під час псевдовиборів ситуація була контрольована та спокійна. За його словами, "будь-яких злочинів, злісних правопорушень не зафіксовано".