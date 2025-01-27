Лукашенко переміг на псевдовиборах: ЦВК оголосила, що за нього проголосувало понад 85% виборців
Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за диктатора Олександра Лукашенка під час імітації виборів проголосували 86,82% виборців
Про це пише БЕЛТА.
За словами Карпенка, за кандидата на посаду президента Білорусі Олега Гайдукевича проголосувало 2,02% виборців; за Анну Канопацьку – 1,86%; за Олександра Лукашенка – 86,82%. Сергій Сиранков набрав 3,21% голосів, Олександр Хижняк – 1,74%, проти всіх – 3,6%.
Читайте також: Білорусь, як і Україну, не можна залишити на поталу Путіну: ексклюзивне інтерв'ю Еспресо зі Світланою Тихановською
Очільник ЦВК заявив, що під час псевдовиборів ситуація була контрольована та спокійна. За його словами, "будь-яких злочинів, злісних правопорушень не зафіксовано".
- 26 січня 2025 року в Білорусі відбулись президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
- Лідери країн Європи та світу вже висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів.
Ввечері після імітації виборів державний "екзитпол" Білорусі оголосив результати опитування, згідно із яким диктатор отримав рекордні 87,6% голосів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.34
- Актуальне
- Важливе