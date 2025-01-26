Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери

Про це світові лідери написали на своїх сторінках у соцмережі Х.

Реакція Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що те, що відбувається в Білорусі в неділю, не можна назвати президентськими виборами.

За його словами, Олександр Лукашенко не був і не буде легітимним президентом Білорусі.

"Нехай буде абсолютно зрозуміло: те, що відбувається сьогодні в Білорусі, не можна назвати виборами. Олександр Лукашенко вкотре використовує атрибути демократії, щоб залишитися при владі. Але він не є - і після сьогоднішніх подій - не буде легітимним президентом Білорусі", - наголосив він.

Let's make it perfectly clear: what is happening in Belarus today cannot be called elections.



Once again, Alyaksandr Lukashenka is using external attributes of democracy to stay in power. But he is not – and will not be after today's event – a legitimate president of Belarus. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 26, 2025

Реакція ЄС

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вважає голосування на фіктивних президентських виборах у Білорусі відвертою наругою над демократією.

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"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією. У Лукашенка немає жодної легітимності", - зауважила вона.

Lukashenko has clung to power for 30 years.



Tomorrow, he’ll reappoint himself in yet another sham election.



This is a blatant affront to democracy.



Lukashenko doesn’t have any legitimacy. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 25, 2025

Реакція Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини також відреагувала на псевдовибори Лукашенка в Білорусі, назвавши їх "гірким днем для всіх, хто прагне свободи та демократії в цій країні".

"У народу Білорусі не було вибору. Це гіркий день для всіх, хто прагне свободи та демократії в цій країні. Замість вільних і чесних виборів та життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з гнобленням, репресіями та порушеннями прав людини", - написала Бербок.

Вона закликала Лукашенка звільнити усіх політичних в'язнів та припинити репресії.

Die Menschen in #Belarus hatten keine Wahl. Es ist ein bitterer Tag für all jene, die sich dort nach Freiheit & Demokratie sehnen. Statt freien & fairen Wahlen und einem Leben ohne Angst & Willkür, erleben sie täglich Unterdrückung, Repression & Menschenrechtsverletzungen. 1/3 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 26, 2025

"Вибори" у Білорусі: що відомо 26 січня 2025 року в Білорусі відбуваються президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління. Напередодні виборів Лукашенко погрожував повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб.

Наразі ж користувачі масово скаржаться на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку.