Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери
У неділю, 26 січня, в Білорусі тривають так звані президентські вибори. Лідери країн Європи та світу висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів
Про це світові лідери написали на своїх сторінках у соцмережі Х.
Реакція Литви
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що те, що відбувається в Білорусі в неділю, не можна назвати президентськими виборами.
За його словами, Олександр Лукашенко не був і не буде легітимним президентом Білорусі.
"Нехай буде абсолютно зрозуміло: те, що відбувається сьогодні в Білорусі, не можна назвати виборами. Олександр Лукашенко вкотре використовує атрибути демократії, щоб залишитися при владі. Але він не є - і після сьогоднішніх подій - не буде легітимним президентом Білорусі", - наголосив він.
Реакція ЄС
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вважає голосування на фіктивних президентських виборах у Білорусі відвертою наругою над демократією.
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"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією. У Лукашенка немає жодної легітимності", - зауважила вона.
Реакція Німеччини
Міністерка закордонних справ Німеччини також відреагувала на псевдовибори Лукашенка в Білорусі, назвавши їх "гірким днем для всіх, хто прагне свободи та демократії в цій країні".
"У народу Білорусі не було вибору. Це гіркий день для всіх, хто прагне свободи та демократії в цій країні. Замість вільних і чесних виборів та життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з гнобленням, репресіями та порушеннями прав людини", - написала Бербок.
Вона закликала Лукашенка звільнити усіх політичних в'язнів та припинити репресії.
"Вибори" у Білорусі: що відомо
26 січня 2025 року в Білорусі відбуваються президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
Напередодні виборів Лукашенко погрожував повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб.
Наразі ж користувачі масово скаржаться на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку.
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