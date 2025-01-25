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В переддень "переобрання" Лукашенка на 7-й термін у Білорусі блокують VPN та закордонний трафік

Марія Науменко
25 січня, 2025 субота
15:25
Світ прапор Білорусі

Напередодні так званих президентських виборів у Білорусі, де Олександр Лукашенко готується "переобратися" на 7-й термін, влада посилила контроль за інтернетом. Користувачі масово скаржаться на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку

Зміст

Про це інформує білоруське видання "Зеркало".

За інформацією хостинг-провайдера Hoster.by, обмеження стосуються доступу до низки іноземних сайтів та послуг.

Згідно з повідомленням, обмеження торкнулося не всіх сайтів, а переважно невеликих сайтів та ініціатив, які використовували послугу "віртуальний хостинг", тоді як великі новинні платформи, банки та онлайн-магазини залишилися доступними. Доступ до сайтів припинився о 10:00 25 січня і триватиме до 23:59 27 січня. Обмеження ввели за розпорядженням Оперативно-аналітичного центру. 

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"Ці заходи зумовлені загрозами для об'єктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їхнім використанням", - йдеться в повідомленні компанії.

Користувачі, які перебувають за межами Білорусі, помітили недоступність сайту Myfin, особистого кабінету Білоруської залізниці, а також додатків Альфа-банку, Белтелекому і Еплюс. Водночас, для білоруських IP ці ресурси продовжували працювати.

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Водночас білоруси постали перед труднощами при підключенні до VPN-сервісів, таких як Proton VPN, NordVPN, TunnelBear та інших. Проблеми почалися орієнтовно о 10:00, охопивши Мінськ та всі регіони країни. Лише декілька сервісів, таких як Psiphon, продовжили працювати без збоїв.

Користувачі повідомили про складнощі під час підключення до різних закордонних сайтів, включаючи Twitch, Steam і Reddit, а також помітили погіршення роботи месенджера Telegram. За даними Downdetector.su, протягом певного часу також були зафіксовані проблеми з доступом до Вікіпедії.

"Вибори" у Білорусі: що відомо

26 січня 2025 року в Білорусі відбудуться президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що перебуває при владі з 1994 року, планує балотуватися на сьомий термін. 

Напередодні виборів Лукашенко вже пригрозив повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. 

Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб. Багато білорусів вважають ці вибори нелегітимними, і не визнають перемогу Лукашенка на попередніх президентських перегонах.

Теги:
Новини
вибори
Білорусь
політика
цензура
IT
вибори президента
Олександр Лукашенко
Технології
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