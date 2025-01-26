Державний "екзитпол" проголосив Лукашенка переможцем псевдовиборів з рекордними 87,6% голосів
Державний "екзитпол" Білорусі оголосив результати опитування на так званих президентських виборах, згідно із якими Олександр Лукашенко отримав рекордні 87,6% голосів
Про це повідомляє БЕЛТА.
За підсумками опитування, за кандидата на посаду президента Білорусі Олега Гайдукевича проголосувало 1,8% опитаних; за Анну Канопацьку – 1,6%; за Олександра Лукашенка – 87,6%. Сергій Сиранков набрав 2,7% голосів опитаних виборців, Олександр Хижняк – 1,2%, проти всіх – 5,1%.
Повідомляється, що опитування проходило на 320 дільницях протягом усього дня з моменту відкриття дільниць для голосування до завершення їхньої роботи.
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Якими були офіційні результати Лукашенка на минулих "виборах"?
- 1994 - 80,1%,
- 2001 - 75,65%,
- 2006 - 82,97%,
- 2010 - 79,65%,
- 2015 - 83,47%,
- 2020 - 80,10%.
Варто зазначити, що лише вибори 1994 року були визнані несфальшованими.
- 26 січня 2025 року в Білорусі відбуваються президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
- Лідери країн Європи та світу вже висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів.
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