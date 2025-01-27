Канада і Британія запровадили нові санкції проти Білорусі за порушення прав людини та підтримку війни РФ в Україні

Про це йдеться у повідомленнях МЗС Канади та уряду Британії.

"Серед установ, проти яких сьогодні (27 січня – ред.) були запроваджені санкції, – три білоруські державні організації, які за вказівкою чинного режиму постійно брали участь у систематичному порушенні прав людини шляхом утисків, насильства й інших знущань з білоруського населення", – зазначили у канадському відомстві.

Повідомляється, що Канада ввела санкції проти дев'яти установ білоруського військово-промислового комплексу через їхню участь у виробництві та постачанні військового обладнання, яке передається Росії й використовується у війні проти України. Деякі керівники цих організацій також потрапили під санкції

У відомстві зазначили, що ці санкції узгоджені з Великою Британією, яка 27 січня також ввела подібні обмеження проти Білорусі.

Канадські обмеження стосуються дружини Олександра Лукашенка Галини, головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією, КДБ і низки інших державних установ. Майно й активи підсанкційних осіб у Канаді заморожено, а їм самим заборонено в’їзд до країни, уточнили у пресслужбі.

Також санкції поширюються на білоруські компанії, що займаються виробництвом військової техніки.

Канада вже 16 разів розширювала санкції проти Білорусі. Загалом під обмеження потрапили понад 230 громадян і більше 80 компаній та установ країни.