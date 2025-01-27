Канада і Британія запровадили нові санкції проти Білорусі за порушення прав людини та підтримку війни РФ в Україні
Канада і Велика Британія ввели санкції проти 10 громадян Білорусі та 12 білоруських компаній та установ, за порушення прав людини у країні та підтримку російського вторгнення в Україну
Про це йдеться у повідомленнях МЗС Канади та уряду Британії.
"Серед установ, проти яких сьогодні (27 січня – ред.) були запроваджені санкції, – три білоруські державні організації, які за вказівкою чинного режиму постійно брали участь у систематичному порушенні прав людини шляхом утисків, насильства й інших знущань з білоруського населення", – зазначили у канадському відомстві.
Повідомляється, що Канада ввела санкції проти дев'яти установ білоруського військово-промислового комплексу через їхню участь у виробництві та постачанні військового обладнання, яке передається Росії й використовується у війні проти України. Деякі керівники цих організацій також потрапили під санкції
У відомстві зазначили, що ці санкції узгоджені з Великою Британією, яка 27 січня також ввела подібні обмеження проти Білорусі.
Канадські обмеження стосуються дружини Олександра Лукашенка Галини, головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією, КДБ і низки інших державних установ. Майно й активи підсанкційних осіб у Канаді заморожено, а їм самим заборонено в’їзд до країни, уточнили у пресслужбі.
Також санкції поширюються на білоруські компанії, що займаються виробництвом військової техніки.
Канада вже 16 разів розширювала санкції проти Білорусі. Загалом під обмеження потрапили понад 230 громадян і більше 80 компаній та установ країни.
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- Міністерство закордонних справ України прокоментувало так звані вибори президента у Білорусі й назвало їх "політичним шоу однієї людини".
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