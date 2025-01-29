Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім скасував заморозку федеральної допомоги, прессекретарка Білого дому спростувала інформацію
Увечері 29 січня низка американських ЗМІ повідомила, що бюджетне управління Білого дому скасувало заморозку федеральної допомоги, яка фінансує гранти й позики. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала цю інформацію
Про це Левітт написала у соцмережі X.
"Це НЕ скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами. Чому? Щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися", - зазначила Керолайн Левітт.
Попередньо, телеканал CNN повідомляв, що отримав від чиновника адміністрації Трампа записку Бюджетного управління, що скасовано призупинення всіх федеральних грантів і позик.
"Рішення було прийнято на тлі сильного залаштункового неприйняття з боку республіканських законодавців на Капітолійському пагорбі, повідомив сенатор від Республіканської партії, який був поінформований про рішення скасувати політичний порядок", - писало видання The Hill.
Сенатор Республіканської партії прокоментував таке рішення виданню, висловивши полегшення.
"Хаос ніколи не буває хорошим", - сказав він.
"Адміністрація Трампа - через поєднання чистої некомпетентності, жорстоких намірів та навмисного ігнорування закону - завдала реальної шкоди та хаосу мільйонам протягом 48 годин", - висловилася сенаторка Петті Мюррей щодо заморозки федеральної допомоги, писало Axios.
"Білий дім у середу скасував наказ, який заморозив до трильйонів доларів федеральних грантів та позик і викликав масову плутанину по всій країні", - також інформувало NYT.
Що передувало
ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Зранку 28 січня бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
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