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Оновлено

Західні ЗМІ повідомили, що Білий дім скасував заморозку федеральної допомоги, прессекретарка Білого дому спростувала інформацію

Дар'я Куркіна
29 січня, 2025 середа
21:49
Світ Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

Увечері 29 січня низка американських ЗМІ повідомила, що бюджетне управління Білого дому скасувало заморозку федеральної допомоги, яка фінансує гранти й позики. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала цю інформацію

Зміст

Про це Левітт написала у соцмережі X.

"Це НЕ скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами. Чому? Щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися", - зазначила Керолайн Левітт.

 

Попередньо, телеканал CNN повідомляв,  що отримав від чиновника адміністрації Трампа записку Бюджетного управління, що скасовано призупинення всіх федеральних грантів і позик.

"Рішення було прийнято на тлі сильного залаштункового неприйняття з боку республіканських законодавців на Капітолійському пагорбі, повідомив сенатор від Республіканської партії, який був поінформований про рішення скасувати політичний порядок", - писало видання The Hill.

Сенатор Республіканської партії прокоментував таке рішення виданню, висловивши полегшення.

"Хаос ніколи не буває хорошим", - сказав він.

"Адміністрація Трампа - через поєднання чистої некомпетентності, жорстоких намірів та навмисного ігнорування закону - завдала реальної шкоди та хаосу мільйонам протягом 48 годин", - висловилася сенаторка Петті Мюррей щодо заморозки федеральної допомоги, писало Axios.

"Білий дім у середу скасував наказ, який заморозив до трильйонів доларів федеральних грантів та позик і викликав масову плутанину по всій країні", - також інформувало NYT.

Що передувало

ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Зранку 28 січня бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.

Теги:
Новини
Україна
Дональд Трамп
США
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