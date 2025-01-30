Тривожний сигнал зміни клімату: у Києві у січні зацвіли сакури

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА.

Вказано, що квітучі сакури помітили у Дніпровському, Оболонському та Печерському районах столиці. Зазвичай вони розквітають у квітні.

"Такі зміни у періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, спричиненою глобальною зміною клімату. Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті зазначили, що передчасне цвітіння шкодить рослинам, оскільки вони виснажуються та зменшують стійкість до хвороб. Також існує ризик пошкодження морозами і порушення природного циклу через відсутність комах-запилювачів.

Разом з тим, такі аномалії є не лише в Україні. Вказано, що у Британії вже помітили джмелів, а у Мексиці раніше почали розквітати дерева жакаранди.

"Клімат дійсно змінюється, і ми усвідомлюємо важливість адаптації столиці до таких змін. Зараз наш Департамент активно працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва. Цей документ включатиме всебічну оцінку вразливостей та ризиків, управління потенційними ризиками, розробку заходів для підвищення стійкості міста.

Це масштабна, але необхідна робота, яка передбачає тісну співпрацю з експертами з різних галузей, зокрема, провідними кліматологами", - додали у відомстві.