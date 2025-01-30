Погрози Фіцо припинити поставки електроенергії в Україну "дорівнюють нулю", - чеський дипломат Бартушка

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив спецуповноважений МЗС Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка.

"Велика частина електроенергії, яка йде через Словаччину в Україну, походить не зі Словаччини, яка сама імпортує електроенергію. Більшість електроенергії, яка надходить в Україну, походить із Чехії (ми є другим найбільшим експортером електроенергії в ЄС після Франції) або Німеччини", - заявив посадовець.

За його словами, з чотирьох європейських країн, які межують з Україною, Польща та Румунія не припинятимуть поставки електроенергії в Україну. Він вважає, що будуть робити Словаччина та Угорщина - "не дуже важливо".

"Заява Словаччини схожа на те, якби Кишинів сказав: "Ми припинимо транзит електроенергії в Україну". Вона порожня. Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю", - додав Бартушка.