Погрози Фіцо припинити поставки електроенергії в Україну "дорівнюють нулю", - чеський дипломат Бартушка
Більша частина електроенергії, яку отримує Україна від мережі Словаччини, згенерована в Чехії й Німеччині. Тому погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо "дорівнюють нулю"
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив спецуповноважений МЗС Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка.
"Велика частина електроенергії, яка йде через Словаччину в Україну, походить не зі Словаччини, яка сама імпортує електроенергію. Більшість електроенергії, яка надходить в Україну, походить із Чехії (ми є другим найбільшим експортером електроенергії в ЄС після Франції) або Німеччини", - заявив посадовець.
За його словами, з чотирьох європейських країн, які межують з Україною, Польща та Румунія не припинятимуть поставки електроенергії в Україну. Він вважає, що будуть робити Словаччина та Угорщина - "не дуже важливо".
"Заява Словаччини схожа на те, якби Кишинів сказав: "Ми припинимо транзит електроенергії в Україну". Вона порожня. Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю", - додав Бартушка.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
- 2 січня Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.
- У Польщі на тлі заяв Фіцо запевнили, що готові збільшити постачання електроенергії для України.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що попри заяви очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо загрози обмеження електропостачання з Європи немає.
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