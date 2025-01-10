Шмигаль прокоментував погрози Фіцо й пояснив, чому Словаччина не зможе припинити електропостачання Україні

Про це він сказав на годині питань до уряду в Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Словацька енергомережа є частиною об'єднаної європейської мережі. Навіть якби вони технічно змогли закрити на ремонт на якийсь короткий період свої входи в Україну, то згідно з правилами об'єднаного ринку, обсяг електроенергії пропорційно перерозподіляється між країнами-постачальниками. Польща та інші наші сусіди заявили, що готові співпрацювати в разі потреби... Тому на зараз якоїсь загрози обмеження обсягів імпорту електроенергії немає", - заявив Шмигаль.

За його словами, Єврокомісія стежить за ситуацією, а рішення щодо імпорту мають ухвалювати не словацькі оператори, а об'єднана енергомережа.

Він зазначив, що одразу після заяв Фіцо Міненерго України звернулося до Єврокомісії, мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E та Energy Community, від яких залежить стабільність енергопостачання.

Шмигаль додав, що Україна зараз отримує імпорт у необхідних обсягах, у тому числі зі Словаччини.