Шмигаль прокоментував погрози Фіцо й пояснив, чому Словаччина не зможе припинити електропостачання Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що попри заяви очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо загрози обмеження електропостачання з Європи немає
Про це він сказав на годині питань до уряду в Раді, передає Інтерфакс-Україна.
"Словацька енергомережа є частиною об'єднаної європейської мережі. Навіть якби вони технічно змогли закрити на ремонт на якийсь короткий період свої входи в Україну, то згідно з правилами об'єднаного ринку, обсяг електроенергії пропорційно перерозподіляється між країнами-постачальниками. Польща та інші наші сусіди заявили, що готові співпрацювати в разі потреби... Тому на зараз якоїсь загрози обмеження обсягів імпорту електроенергії немає", - заявив Шмигаль.
За його словами, Єврокомісія стежить за ситуацією, а рішення щодо імпорту мають ухвалювати не словацькі оператори, а об'єднана енергомережа.
Він зазначив, що одразу після заяв Фіцо Міненерго України звернулося до Єврокомісії, мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E та Energy Community, від яких залежить стабільність енергопостачання.
Шмигаль додав, що Україна зараз отримує імпорт у необхідних обсягах, у тому числі зі Словаччини.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
- 2 січня Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.
- У Польщі на тлі заяв Фіцо запевнили, що готові збільшити постачання електроенергії для України.
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