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"Найкращий радар у світі": що таке TRML-4D і як він допомагає закривати небо над Україною

Роман Яворський
30 січня, 2025 четвер
06:40
Пояснюємо Радар ближнього радіусу дії TRML-4D

Для ефективної роботи протиповітряної оборони потрібні не лише пускові установки та ракети – аби вони досягли успіху, ціль потрібно спочатку виявити. Так комплекс ППО IRIS-T, який використовують захисники України, працює із німецьким радаром TRML-4D

Зміст

Що таке TRML-4D

TRML – це сімейство радарів протиповітряної оборони, спочатку розроблених компанією Telefunken, а зараз виробляються компанією Hensoldt. Назва РЛС в перекладі з німецької означає "Мобільний радар спостереження за повітряним простором Telefunken" (нім. Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung).

Радар ближнього радіусу дії TRML-4D

Радар ближнього радіуса дії TRML-4D, фото: Getty Images

Остання версія, яку, власне, й використовує Україна – TRML-4D – була представлена на виставці Eurosatory у 2018 році. Перші замовники отримали цей радар у 2020 році.

TRML-4D здатний виявляти, відстежувати й класифікувати всі типи повітряних цілей, зокрема крилаті ракети, безпілотники, а також літаки і гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах. Загалом РЛС здатна супроводжувати 1500 цілей водночас у радіусі до 250 км. Система наведення вміє розпізнавати свої та ворожі повітряні об’єкти, може виявляти та придушувати перешкоди.

Видання Defense Express називає TRML-4D найсучаснішим у своєму класі. Генеральний директор компанії Hensoldt Томас Мюллер називає TRML-4D "найкращим радаром середнього радіуса дії у світі на сьогодні". А американське видання Bloomberg переконує, що РЛС "допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків в її небі".

Як працює РЛС TRML-4D

"Основою цієї повністю цифрової РЛС є активна фазована антенна решітка з нітриду галію, одночасна багатопроменева і доплерівська обробка сигналів дозволяє працювати у складних умовах завад та високої щільності цілей", – йдеться в матеріалі Defense Express.

Решітка ефективно виявляє малорозмірні та малопомітні цілі з ефективною площею розсіювання від 0,01 кв. м. Експерти називають цей показник дуже високим, він значно кращий за показники сучасних крилатих ракет та стелс-літаків.

Розробник наголошує на здатності радара блискавично створювати треки цілей. Крім того, виробник гарантує надійність компонентів РЛС надійні і стверджує, що вони працюють без відмов у режимі 24/7.

TRML-4D розміщена на шасі з колісною формулою 8х8, РЛС можна транспортувати літаками A400M чи C-130.

Радіолокаційна система TRML-4D була спроєктована передусім для використання разом із зенітним комплексом IRIS-T. Вони є основним засобом виявлення для "ірісів", до складу батареї також входять кілька самохідних пускових установок та центр керування вогнем. У співпраці з комплексом IRIS-T радар забезпечує збиття повітряних цілей на відстані до 40 км і на висоті до 20 км.

Щодо дальності виявлення цілей, то хоча інструментальна дальність складає 250 км, літак типу винищувач фіксується на дальності від 120 км, а тактичні ракети на дальності від 60 км. На одному з відео про можливості TRML-4D Hensoldt демонструвала відстеження таких цілей, як артилерійський снаряд на умовній дальності 96 км.

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Однак працювати німецькі радари можуть і без "ірісів". Сучасні РЛС країн НАТО інтегруються у єдину мережу, що дає змогу проводити обмін інформацією і створювати єдине інформаційне поле. Формально, пише Defense Express, TRML-4D може працювати в інтересах ЗРК NASAMS, який має власну РЛС AN/MPQ-64 Sentinel, а також передавати інформацію й до радянських ЗРК. Таким чином створюється повноцінна картина повітряного простору, а всі РЛС, пускові установки та командні пункти та радари працюють в єдиній системі. Такий підхід забезпечує високу ефективність, максимальну поінформованість, а також короткий час реагування.

TRML-4D radar

Характеристики TRML-4D

  • Частота – C-band,
  • Інструментальна дальність – 250 км,
  • Дальність, при якій можливий супровід – 120+ км (винищувач), 60+ км (надзвукова ракета),
  • Максимальна висота виявлення – 40 км,
  • Кількість цілей – до 1500, 
  • Мінімальна ЕПР цілі: 0,01 кв. м,
  • Час згортання/розгортання – 10 хв,
  • Ціна – бл. 17 млн євро.

Радари TRML в Україні 

Першу угоду, що стосувалася постачання в Україну 4-х радарів TRML-4D, було укладено ще у 2022 році. В жовтні того ж року першу радіолокаційну систему передали Україні. 

"Ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. Завдяки серійній виробничій лінії та відданості наших співробітників ми можемо постачати такі системи для захисту населення в найкоротші терміни", – заявив тоді компанії Hensoldt Томас Мюллер.

У 2023 році було оголошено про передачу Україні ще 5 радарів TRML-4D. Ці ж радіолокаційні системи входили до переліку озброєння і в наступних пакетах, зокрема повідомлялося, що за 2024 рік Німеччина передасть Україні 6 таких радарів.

Загалом, станом на початок 2025 року німецький уряд офіційно повідомляє про передачу Україні 16 радіолокаційних систем TRML. Однак із приміткою – ухвалені рішення, ще не означають, що радари вже перебувають в Україні. 

"Деяке постачання потребують модернізації, може тривати виробництво озброєння чи проводитися навчання розрахунків, – йдеться на німецькому урядовому сайті.

TRML-4D

TRML-4D, фото: mil.in.ua

Що ще відомо про РЛС TRML-4D

Щодо вартості радарів, то у 2023 році виробники повідомляли, що сума контракту з Україною на постачання 6 систем перевищує 100 млн євро. Таким чином орієнтовна вартість одного TRML становить бл. 17 млн євро.

Загалом оборонна компанія Hensoldt звітувала, що за першу половину 2024 року отримала замовлень на суму, що "значно перевищує один мільярд доларів". Яку частку в цих замовленнях складали TRML-4D не повідомляли, однак у компанії настільки впевнені у попиті на ці РЛС, що виробляють системи наперед – до того, як отримують на них замовлення, писав Bloomberg.

Крім України та Німеччини, цими новітніми радарами також користуються Нідерланди, Литва, Малайзія та Таїланд. У 2024 році був підписаний контракт щодо постачання радарів у Латвію та Словенію в рамках програми "Європейський повітряний щит". 

Втім наразі в бойових умовах, а не на полігонах із муляжами, радари використовувала лише Україна. Справжня військова експлуатація, із відповідними загрозами, довела ефективність систем, кажуть експерти. Наприклад Defense Express писав, що "радар чудово демонструє себе в руках наших військових" і відзначав його ефективність у виявленні російських літаків. 

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