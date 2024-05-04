Німеччина передасть Україні впродовж року шість радарів TRML-4D
Німецька компанія Hensoldt упродовж 2024 року передасть Україні шість радарів повітряного спостереження TRML-4D, які сумісні з системою ППО IRIS-T
Про це повідомили у пресслужбі компанії Hensoldt.
"Наші радари вкрай необхідні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що зможемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки важливою є швидка доступність радарів для захисту їхніх громадян", - заявив генеральний директор компанії Олівер Дерре.
Радари TRML-4D почали виготовляти у 2018 році. Ця установка здатна виявляти, відстежувати і класифікувати всі типи повітряних цілей, зокрема крилаті ракети, безпілотники, літаки та вертольоти, у радіусі до 250 км. Загалом вона здатна супроводжувати 1500 цілей.
Такий радар може працювати як самостійно, так і разом з установкою протиповітряної оборони IRIS-T.
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