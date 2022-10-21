Німеччина передала Україні радіолокаційну систему для виявлення ракет
Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D для виявлення супроводу та класифікації різних типів ворожих ракет
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на заяву постачальник РЛС, компанію Hensoldt.
"Ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. Завдяки серійній виробничій лінії та відданості наших співробітників ми можемо постачати такі системи для захисту населення в найкоротші терміни", - заявив гендиректор компанії Томас Мюллер.
Зазначається, що у компанії планують передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни.
Відомо, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет. Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей з відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.
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