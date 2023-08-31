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Новий пакет озброєння від Німеччини: 10 Leopard 1 та радіолокаційна система RML-4D

31 серпня, 2023 четвер
00:28
Новини танк Leopard 1

Німецький уряд у середу відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Згідно з оновленням переліку військової допомоги Німеччини Україні, за останній тиждень було передано 10 основних бойових танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше і ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Також Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Vector, тепер їхня кількість становить 104, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи; понад 13 мільйонів патронів до вогнепальної зброї і польовий госпіталь.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли ракети для ЗРК Patriot

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder. Нове озброєння від Німеччини надходить в Україну фактично кожного тижня.

Так, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.

21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.

29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові установки ЗРК IRIS-T.

24 серпня Німеччина оголосила про передачу Україні зокрема ракет для ЗРК Patriot, 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 510 000 патронів до вогнепальної зброї.

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