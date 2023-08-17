Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Загалом, до пакета увійшли:

2 пускові установки ЗРК ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше країна вже передала 12 460 таких снарядів);

10 наземних оглядових радарів GO12 - раніше Німеччина вже передала 18 таких радарів;

4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи (додатково до вже наданих 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

У середу, 9 серпня, стало відомо про передачу Україні ще двох зенітно-ракетних комплексів Patriot від Німеччини.