Пускові ЗРК IRIS-T та димові боєприпаси: Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні
У четвер, 17 серпня, Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч димових боєприпасів
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Загалом, до пакета увійшли:
- 2 пускові установки ЗРК ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;
- 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше країна вже передала 12 460 таких снарядів);
- 10 наземних оглядових радарів GO12 - раніше Німеччина вже передала 18 таких радарів;
- 4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи (додатково до вже наданих 38 та 33 відповідно);
- 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).
У середу, 9 серпня, стало відомо про передачу Україні ще двох зенітно-ракетних комплексів Patriot від Німеччини.
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