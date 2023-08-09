Україна отримає два ЗРК Patriot від Німеччини
У середу, 9 серпня, стало відомо про передачу Україні ще двох зенітно-ракетних комплексів Patriot
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"+2 Patriot від Німеччини", - пише Єрмак.
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- 9 серпня міністерство оборони Німеччини заропонувало Польщі продовжити розгортання трьох німецьких зенітно-ракетних комплексів ППО Patriot.
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