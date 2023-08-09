Німеччина пропонує Польщі залишити на її території 3 системи ЗРК Patriot до кінця року
Міністерство оборони Німеччини пропонує Польщі продовжити розгортання трьох німецьких зенітно-ракетних комплексів ППО Patriot
Про це пише n-tv.
Спочатку планувалось, що німецькі ЗРК Patriot перебуватимуть у Польщі максимум шість місяців, але тепер Берлін пропонує продовжити їхнє розгортання до кінця року.
Продовження цього терміну після 2023 року поки що не планується.
Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.
У січні німецькі ЗРК Patriot відправили до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною, де їх розгорнули для запобігання ударам маневрених ракет.
Крім того, польська сторона активно купує ці системи протиповітряної оборони у США.
Відзначимо, що Польща пропонувала передати ці ЗРК Україні ,але у Німеччині відмовились робити це.
- 21 листопада Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
- У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн. Польща відразу того ж дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- 6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати систему Україні. ЗРК надійшли до Польщі у січні. Разом з ними прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу.
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