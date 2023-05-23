Перелік військової допомоги від Німеччини
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
До нового пакету увійшли:
- радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D — 1;
- броньовані мостоукладачі Biber — 2;
- мобільні та захищені засоби розмінування — 3;
- безпілотники-розвідники Vector — 54;
- антидронні системи — 8;
- машини для прикордонників — 6;
- частотний глушник — 1;
- вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;
- до десятка вантажівок і причепів;
- вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;
- пікапи — 34;
- вантажівки Zetros — 8.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом. Того ж дня Шольц офіційно оголосив про новий потужний пакет військової допомоги для України загальною вартістю 2,7 млрд євро, який включає бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.
- Також Німеччина виділяє Україні €11 млрд довгострокової підтримки.
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