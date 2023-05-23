Перелік військової допомоги від Німеччини

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

До нового пакету увійшли:



- радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D — 1;

- броньовані мостоукладачі Biber — 2;

- мобільні та захищені засоби розмінування — 3;

- безпілотники-розвідники Vector — 54;

- антидронні системи — 8;

- машини для прикордонників — 6;

- частотний глушник — 1;

- вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;

- до десятка вантажівок і причепів;

- вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;

- пікапи — 34;

- вантажівки Zetros — 8.