Про це він написав у себе в twitter.

"Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий Зеленський. Вже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти Твоєї країни. Ми надаємо вам гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, доки це є необхідним", - зазначив він.

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Також Шольц звернув увагу на те, що Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд євро, в тому числі - подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.