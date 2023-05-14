Канцлер Німеччини Шольц офіційно оголосив новий пакет військової допомоги для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, офіційно оголосив про новий потужний пакет військової допомоги для України
Про це він написав у себе в twitter.
"Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий Зеленський. Вже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти Твоєї країни. Ми надаємо вам гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, доки це є необхідним", - зазначив він.
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Також Шольц звернув увагу на те, що Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд євро, в тому числі - подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.
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