Доки Росія не виведе свої війська, нема про що говорити, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що допоки Росія не виведе свої війська з території України - не можна обговорювати мир
Про це стало відомо з їхньої спільної пресконференції, яка відбулася у неділю, 14 травня 2023 року, в Берліні.
"Дійсно, ми будемо підтримувати Україну і про це потрібно говорити всюди. Україна готова до миру, але вона цілком виправдано вимагає, щоб це не означало замороження війни й диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний та агресивний напад на українську територію і тому мир і безпека Європи знаходяться під загрозою, тому що сильніша країна нападає на слабшу загарбує її територію", - зазначив Шольц.
Він також додав, що плани російського президента цілком очевидні, адже він вважає, що Україна і Білорусь мають стати частиною Росії й напад на Україну - це частина цієї імперіалістичної концепції.
"Виходячи з пропозиції українського президента, що стосується можливості миру, всі дискусії мають точитися навколо того, що має бути зрозуміло, що є ця можливість, але Росія має вивести свої війська. Тому що без цього немає про що говорити", - додав канцлер Німеччини.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.
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