Зеленський прибув до Берліна
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він прибув до Берліну
Про це Зеленський написав у твіттері.
"Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", - пише президент України Володимир Зеленський.
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13 травня під час офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський звернувся до очільниці уряду цієї країни Джорджи Мелоні з проханням посприяти поверненню примусово вивезених окупантами українських дітей.
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Зеленський і Папа Римський Франциск провели розмову про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною.
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