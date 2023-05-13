Зеленський попросив Італію допомоги в поверненні вкрадених Росією дітей

Про це він сказав 13 травня 2023 року під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі.

"Я хочу підкреслити, що одним із пунктів нашої "Формули миру" є повернення в Україну усіх українців, які перебувають в полоні у Росії. Усіх дорослих і дітей, які були депортовані силою на територію Російської Федерації. Це надзвичайно чутлива тема для мене особисто, для всіх нас абсолютно. Тисячі українських дітей вивезені силою на територію держави-агресора. Є повністю вся аналітика. Достоменно відомо про 19 393 дитини. Це вже конкретика. З іменами, прізвищами - коли вони буде вивезені", - заявив Зеленський.

Разом з тим, як наголосив глава української держави, реальне число викрадених росіянами українських дітей "може бути значно більшим".

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"Щонайменше 200 тисяч дітей перебувало на територіях, які окупувала Росія. Тому ми не знаємо просто долі цих діточок", - додоав президент України.

За словами Володимира Зеленського, в цьому питання слід діяти "максимально швидко", оскільки російська влада не лише розлучає викрадених українських дітей з батьками, а й "вчить ненавидіти Україну".

"Слід повернути наших вкрадених дітей", - підсумував Зеленський.