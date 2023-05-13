Зеленський попросив Італію допомоги в поверненні вкрадених Росією дітей
Під час офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський звернувся до очільниці уряду цієї країни Джорджи Мелоні з проханням посприяти поверненню примусово вивезених окупантами українських дітей
Про це він сказав 13 травня 2023 року під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі.
"Я хочу підкреслити, що одним із пунктів нашої "Формули миру" є повернення в Україну усіх українців, які перебувають в полоні у Росії. Усіх дорослих і дітей, які були депортовані силою на територію Російської Федерації. Це надзвичайно чутлива тема для мене особисто, для всіх нас абсолютно. Тисячі українських дітей вивезені силою на територію держави-агресора. Є повністю вся аналітика. Достоменно відомо про 19 393 дитини. Це вже конкретика. З іменами, прізвищами - коли вони буде вивезені", - заявив Зеленський.
Разом з тим, як наголосив глава української держави, реальне число викрадених росіянами українських дітей "може бути значно більшим".
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"Щонайменше 200 тисяч дітей перебувало на територіях, які окупувала Росія. Тому ми не знаємо просто долі цих діточок", - додоав президент України.
За словами Володимира Зеленського, в цьому питання слід діяти "максимально швидко", оскільки російська влада не лише розлучає викрадених українських дітей з батьками, а й "вчить ненавидіти Україну".
"Слід повернути наших вкрадених дітей", - підсумував Зеленський.
- Після зустрічі з Мелоні, а ще перед цим - з президентом Італії Серджо Маттареллою, у Зеленського запланована на сьогодні, 13 травня, зустріч з Папою Франциском.
- Завтра, 14 травня, президент України офіційно відвідуватиме Німеччину.
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