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Зеленський прибув до Рима

13 травня, 2023 субота
11:47
Світ Президент України Володимир Зеленський

У суботу, 13 травня 2023 року, президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Римі з керівництвом Італії, а також відвідає Ватикан, де у нього відбудеться перша з моменту повномасштабного вторгнення РФ зустріч з Папою Франциском

Про це глава української держави поінформував у себе в телеграм-каналі об 11:24 за Києвом.

"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні Зеленського.

"Важливий візит для перемоги України", - додав він.

Наразі Володимир Зеленський вже у Римі.

У римському аеропорту "Чампіоно" його зустрів італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо наші зобов’язання перед українським народом у захисті свободи та демократії", - написав Таяні у себе в твітері об 11:38, долучивши фото зустрічі Зеленського.

Довідка

Востаннє Зеленський і Папа Франциск бачилися у лютому 2020 року. Тоді під час відвідин Риму український президент просив понтифіка сприяти визволенню бранців та запрошував його відвідати Україну.

Папа Франциск досі жодного разу не був в Україні. Після 24 лютого 2022 року він заявляє, що повинен побувати в Україні одночасно з візитом до Росії, але російська сторона виступає проти цього.

  • Перед цим, нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні, аби покласти край війні, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей.
  • У неділю, 14 травня, Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Німеччині. Також він проведе переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та дасть пресконференцію. 

Італія
Ватикан
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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