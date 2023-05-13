Зеленський прибув до Рима

Про це глава української держави поінформував у себе в телеграм-каналі об 11:24 за Києвом.

"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні Зеленського.

"Важливий візит для перемоги України", - додав він.

Наразі Володимир Зеленський вже у Римі.

У римському аеропорту "Чампіоно" його зустрів італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо наші зобов’язання перед українським народом у захисті свободи та демократії", - написав Таяні у себе в твітері об 11:38, долучивши фото зустрічі Зеленського.

Довідка

Востаннє Зеленський і Папа Франциск бачилися у лютому 2020 року. Тоді під час відвідин Риму український президент просив понтифіка сприяти визволенню бранців та запрошував його відвідати Україну.

Папа Франциск досі жодного разу не був в Україні. Після 24 лютого 2022 року він заявляє, що повинен побувати в Україні одночасно з візитом до Росії, але російська сторона виступає проти цього.