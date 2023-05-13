Зеленський прибув до Рима
У суботу, 13 травня 2023 року, президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Римі з керівництвом Італії, а також відвідає Ватикан, де у нього відбудеться перша з моменту повномасштабного вторгнення РФ зустріч з Папою Франциском
Про це глава української держави поінформував у себе в телеграм-каналі об 11:24 за Києвом.
"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні Зеленського.
"Важливий візит для перемоги України", - додав він.
Наразі Володимир Зеленський вже у Римі.
У римському аеропорту "Чампіоно" його зустрів італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо наші зобов’язання перед українським народом у захисті свободи та демократії", - написав Таяні у себе в твітері об 11:38, долучивши фото зустрічі Зеленського.
Довідка
Востаннє Зеленський і Папа Франциск бачилися у лютому 2020 року. Тоді під час відвідин Риму український президент просив понтифіка сприяти визволенню бранців та запрошував його відвідати Україну.
Папа Франциск досі жодного разу не був в Україні. Після 24 лютого 2022 року він заявляє, що повинен побувати в Україні одночасно з візитом до Росії, але російська сторона виступає проти цього.
- Перед цим, нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні, аби покласти край війні, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей.
- У неділю, 14 травня, Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Німеччині. Також він проведе переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та дасть пресконференцію.
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