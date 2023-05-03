Зеленський 13-14 травня відвідає Німеччину, - Tagesspiegel
Президент України Володимир Зеленський 13-14 травня здійснить візит до Німеччини
Про це повідомляє Tagesspiegel.
За даними німецького видання? Зеленський 13 травня прилетить до Берліна. Речниця поліції німецької столиці підтвердила інформацію про візит президента України, але відмовилася надати більше деталей щодо запланованих заходів безпеки.
Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині берлінського аеропорту За даними BZ він має заселитися в готелі Ritz-Carlton. У зв’язку з візитом навколо Потсдамської площі, де розташований готель, запровадять найвищий рівень безпеки.
Очікується, що 14 травня Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Також він проведе переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та дасть пресконференцію.
У другій половині дня президент України має вилетіти гелікоптером до Аахена, де йому вручатимуть премію Карла Великого. Після цього Зеленський повернеться до України.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Фінляндії.
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