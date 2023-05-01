Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні
Ватикан бере участь у миротворчій місії, аби покласти край конфлікту між РФ та Україною, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей
Про це повідомив Папа Римський Франциск, передає Reuters.
"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", – сказав він журналістам після триденного візиту до Угорщини.
"Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через закриття... Це нелегко", – додав Папа Римський.
Він нагадав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
"Ми говорили про все це. Усіх цікавить дорога до миру", – сказав Франциск.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
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