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Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні

1 травня, 2023 понедiлок
10:50
Світ Папа Римський

Ватикан бере участь у миротворчій місії, аби покласти край конфлікту між РФ та Україною, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей

Про це повідомив Папа Римський Франциск, передає Reuters.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", – сказав він журналістам після триденного візиту до Угорщини.

"Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через закриття... Це нелегко", – додав Папа Римський.

Він нагадав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми говорили про все це. Усіх цікавить дорога до миру", – сказав Франциск.

  • 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.  
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Україна
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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