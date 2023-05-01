Про це повідомив Папа Римський Франциск, передає Reuters.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", – сказав він журналістам після триденного візиту до Угорщини.

"Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через закриття... Це нелегко", – додав Папа Римський.

Він нагадав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми говорили про все це. Усіх цікавить дорога до миру", – сказав Франциск.