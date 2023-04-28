Папа Римський прибув до Угорщини, аби поговорити з Орбаном про Україну
У п'ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом, він зустрінеться з Орбаном і говоритиме про мир в Україні
Про це інформує Telex.
Папа Римський розпочав свою першу поїздку до Угорщини після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. В апостольській подорожі Франциск пробуде до 30 квітня.
Понтифік очолить месу просто неба перед будівлею парламенту в Будапешті та зустрінеться з главою угорського уряду Віктором Орбаном.
Очікується, що головними темами виступів Папи та переговорів будуть війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи.
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Орбан заявив, що Угорщина і Ватикан - це єдині європейські держави, які можна назвати "промирними" щодо України.
Водночас прем'єр-міністр Угорщини і Папа Римський закликали до припинення вогню в Україні та переговорів з метою припинення війни. Франциск закликав Україну бути відкритою до діалогу з агресором - Росією.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
- Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою.
- Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що Папа Римський Франциск отримує інформацію про війну Росії проти України як з формальних, так і неформальних джерел, з боку РФ і української сторони.
- У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.
- Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.
- 26 квітня Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції закликав вірян помолитися за Україну.
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