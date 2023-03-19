Я ніколи не думав, що можна переживати сором за Понтифіка. Штука в тому, що для багатьох у цьому світі він непомильний і непогрішний. І не лише в тих речах, які стосуються його виступів як головного католицького ідеолога ex cathedra.

Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому

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Йому вірять як Папі, але поводиться він як політик. Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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