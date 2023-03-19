Папа поводиться як політик. Цинічний і прорахований
Поляки вибороли свою свободу багато в чому завдяки Папі Римському, а українці виборюють свою свободу багато в чому всупереч Папі Римському
Я ніколи не думав, що можна переживати сором за Понтифіка. Штука в тому, що для багатьох у цьому світі він непомильний і непогрішний. І не лише в тих речах, які стосуються його виступів як головного католицького ідеолога ex cathedra.
Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому
Читайте також: Папа Римський закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи ситуацію з УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі
Йому вірять як Папі, але поводиться він як політик. Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе