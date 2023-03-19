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OPINION

Папа поводиться як політик. Цинічний і прорахований

Андрій Бондар
19 березня, 2023 неділя
12:04
Погляд Андрій Бондар

Поляки вибороли свою свободу багато в чому завдяки Папі Римському, а українці виборюють свою свободу багато в чому всупереч Папі Римському

Я ніколи не думав, що можна переживати сором за Понтифіка. Штука в тому, що для багатьох у цьому світі він непомильний і непогрішний. І не лише в тих речах, які стосуються його виступів як головного католицького ідеолога ex cathedra.

Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому

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Йому вірять як Папі, але поводиться він як політик. Цинічний і прорахований аргентинський політик, який робить усе для того, аби добити довіру до своєї церкви після і впродовж найглибшої її моральної кризи за останні пів століття своїм прийняттям російського зла і потуранням йому.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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