Про це інформує Sky News.

У щотижневому зверненні з площі Святого Петра понтифік попросив "розбратані сторони (в Україні, - ред.) поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".

Московський патріархат має час до 29 березня, аби залишити Києво-Печерський лаврський комплекс.

Нагадаємо цього місяця патріарх Кирил закликав Папу Римського не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською лаврою.