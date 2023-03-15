Папа Римський закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи ситуацію з УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі
Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою
Про це інформує Sky News.
У щотижневому зверненні з площі Святого Петра понтифік попросив "розбратані сторони (в Україні, - ред.) поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".
Московський патріархат має час до 29 березня, аби залишити Києво-Печерський лаврський комплекс.
Нагадаємо цього місяця патріарх Кирил закликав Папу Римського не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською лаврою.
- 22 листопада 2022 року Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.
- 26 листопада тогоріч стало відомо, що українці створили петицію, у якій просять президента забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату.
- 1 грудня СБУ оголосила підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
- 2 грудня 2022 року РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
- Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність. Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
- 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
- Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
- 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" планує розірвати договір про оренду з УПЦ МП.
- 11 березня стало відомо, що Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- 12 березня повідомлялося, що очільник РПЦ Кирил закликав Папу Римського та генсека ООН Антоніу Гутерреша не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською лаврою.
- 13 березня ченці УПЦ МП заявили, що не планують виселятися з Києво-Печерської лаври.
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