Про це йдеться у відеозверненні намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП).

"Ми не намірені виселятися, і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини", - сказав у відеозверненні митрополит Павло.

Водночас він також зазначив, що УПЦ МП не проти "всіх законних дій", зокрема, інспекцій.