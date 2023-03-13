"Ця святиня створена для всієї країни": ченці УПЦ МП заявили, що не планують виселятися з Києво-Печерської лаври
Ченці Української православної церкви Московського патріархату не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври
Про це йдеться у відеозверненні намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП).
"Ми не намірені виселятися, і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини", - сказав у відеозверненні митрополит Павло.
Водночас він також зазначив, що УПЦ МП не проти "всіх законних дій", зокрема, інспекцій.
- 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" планує розірвати договір про оренду з УПЦ МП.
- 11 березня стало відомо, що Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- 12 березня повідомлялося, що очільник РПЦ Кирил закликав Папу Римського та генсека ООН Антоніу Гутерреша не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською лаврою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе