Про це йдеться у повідомленні Києво-Печерської лаври.

"Між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" ... та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви ... укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається, заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.

Зокрема відомо, що у Лаврі просять УПЦ (МП) до 14 березня надати список представників від монастиря у кількості двох – трьох осіб "для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".