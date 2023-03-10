Києво-Печерська лавра розриває договір про аренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" планує розірвати договір про оренду з УПЦ МП
Про це йдеться у повідомленні Києво-Печерської лаври.
"Між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" ... та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви ... укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться у повідомленні.
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Також, як зазначається, заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики від 9 березня.
Зокрема відомо, що у Лаврі просять УПЦ (МП) до 14 березня надати список представників від монастиря у кількості двох – трьох осіб "для включення до складу комісії з приймання-передачі державного майна, що буде утворена за наказом органу управління державною установою".
- Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
- 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
- Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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