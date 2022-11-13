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"Звон плывёт над Россиею. Пробуждается матушка Русь". СБУ перевіряє автентичність відео церковного співу, нібито знятого у Києво-Печерській Лаврі
Українські центральні органи державної влади відреагували на розміщений в мережі запис церковного співу в начебто одному з храмів Києво-Печерської Лаври, під час якого славиться країна-агресор
Таке відео ввечері у суботу, 13 листопада 2022 року, оприлюднив священик Православної церкви України Михайло Омелян.
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