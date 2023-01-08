У частині Лаврі, яка належить державі, можна проводити і спільні богослужіння різних конфесій, - директор релігійного видання

Про це в ефірі Еспресо сказав директор Релігійно-інформаційної служби Тарас Антошевський.

"Щодо Києво-Печерської Лаври - Успенський собор не використовувався постійно, а був для особливих богослужінь. Московський патріархат постійно користувався Трапезним храмом. Оскільки вони мають достатньо храмів у Нижній Лаврі, думаю, що логічно, було б, щоб недавно зареєстрований монастир ПЦУ використовував Трапезний храм. Оскільки Лавра є святинею всіх християн, то там можуть бути спільні богослужіння різних конфесій", - наголосив він.

На думку Антошевського, є ще Почаївська Лавра, яка була частину часу в складі унійної церкви.

"Вона зараз лишається оплотом "русского міра", але у міжвоєнний період вона була оплотом українського православ'я. Такі монастирі можуть бути місцем, де живуть монахи різних конфесій. Як у Західній Європі є міжконфесійні монастирі і вони є свідченням того, що християни можуть жити разом", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.

31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".

5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.

Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.