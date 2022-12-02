Про це повідомив на фейсбуці заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря.

Також відповідне досьє з'явилося на сайті You control.

Зоря зазначив, що 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви. Відомості про юридичну особу внесли до Єдиного державного реєстру 2 грудня 2022 року.

"З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московського патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра", - написав Євстратій.

Також він зазначив, що Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до кабміну України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь. Ще одне приміщення попросили надати для монастирської діяльності.

За своєю посадою Митрополит Київський та всієї України є канонічним і духовним керівником Київської Лаври, тобто священником-архімандритом.Рішенням Синоду його призначили очолювати монастир як юридичну особу.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

26 листопада стало відомо, що українці створили петицію, у якій просять президента забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату.

1 грудня СБУ оголосила підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".

2 грудня РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.