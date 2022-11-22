Про це передає пресслужба СБУ.

Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - йдеться в повідомленні.

Тож вказані заходи проводяться для:

недопущення використання лаври як осередку "русского міра"

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - додають у відомстві.

ЗМІ кажуть, що територія очеплена співробітниками спецслужб. Зокрема, перевіряють, чи немає в приміщеннях зброї і чи не ховаються на території лаври ворожі ДРГ.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт перевіряли центральні органи влади та правоохоронці.

Згодом намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) визнав, що в одному з храмів обителі парафіяни співали пісню про Росію.

А Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом події в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

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