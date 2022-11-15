Про це йдеться у відеозверненні митрополита Павла на офіційному YouTube-каналі Лаври.

За його словами, парафіяни співали світську пісню, яка не має стосунку до богослужіння.

"Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля Блаженнійшого митрополита Онуфрія", — пояснив намісник Лаври.

Митрополит додав, що отцю Захарію, який допустив піснеспів, заборонили звершувати літургію та молебні. Крім того, незабаром проведуть духовний собор, де визначать покарання для насельника монастиря.

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Як додав уставник Лаври архімандрит Полікарп (Линенко), інцидент стався під час молебню біля ікони Божої Матері "Всецариця".

"Після молебню люди отримують від священника помазання освяченим єлеєм від ікони, і оскільки людей багато збирається, то група активістів під час прикладання до ікони співає різні духовні гімни", — розповів отець Полікарп.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт вже перевіряють центральні органи влади та правоохоронці.

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