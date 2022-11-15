СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію у Києво-Печерській Лаврі
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом події в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір". Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.
- Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт вже перевіряють центральні органи влади та правоохоронці.
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Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) визнав, що в одному з храмів обителі парафіяни співали пісню про Росію.
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